شارك الفنان محمد هنيدي ، متابعيه صورة جمعته مع الفنانة غادة عادل والمخرج سعيد حامد من كواليس تصوير فلمه السينمائي الجديد البريمو.

ونشر محمد هنيدي صورة تجمعه مع غادة عادل والمخرج سعيد حامد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواص الاجتماعي فيسبوك وعلق قائلا: بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ …أستنوا مرعي البريمو .. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر قريبا.

محمد هنيدي، نشر صورة له مع صناع العمل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق: الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبا التورتة فوتوشوب

كما شارك الفنان محمد هنيدي، صورة من المدينة المنورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق: “قلبي معلق بالحبيب والي الحبيب يعود”.