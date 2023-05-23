أكد المحلل السياسي الباشا محمد طبيق إن وصف قوات الدعم السريع بالمرتزقة والخونة سيؤدي لتعقيد المشهد أكثر في السودان.

وأوضح المحلل السياسي أن بعض الأحزاب أرسلت وفودا إلى الولايات وأبدت رفضها لأي تسوية مع قوات الدعم السريع، وأبدى رفضه لما يحدث مما وصفه أصوات النشاز وخطاب الكراهية من بعض الأصوات في الداخل السوداني.

وأضاف أن الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش هي مطلب للشعب السوداني مشيرا إلى وجود مخاوف بشأن مدى الالتزام بالهدنة الموقع بين طرفي الصراع.