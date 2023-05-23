تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05229 مقابل الريال الواحد 0٫24679
الدولار: 3٫74990 مقابل الريال الواحد 0٫26667
درهم إماراتي: 1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74852
دينار أردني: 5٫28533 مقابل الريال الواحد 0٫18921
دينار كويتي:12٫20221 مقابل الريال الواحد 0٫08195
دينار بحريني: 9٫94605 مقابل الريال الواحد 0٫10055
الريال القطري: 1٫03005 مقابل الريال الواحد 0٫97083
الدرهم المغربي: 0٫36632 مقابل الريال الواحد 2٫73246
الجنيه المصري:0٫12176 مقابل الريال الواحد 8٫21281
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