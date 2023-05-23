يدرس جناح نادي يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الانتقال إلى فريق آخر بعد انهيار محادثات تجديد عقده مع اليوفي مؤخرًا.

وتبين أن هناك أندية سعودية لديها مفاوضات متقدمة مع اللاعب، لكن تظل أولوية دي ماريا هي البقاء في الملاعب الأوروبية.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق، فابريزيو رومانو، أنه سيُقيم دي ماريا خياراته في الأسابيع المقبلة، وسيبحث عن نادٍ جديد حيث انهارت المحادثات مع يوفنتوس مؤخرًا، لافتا: الأندية السعودية قريبة من دي ماريا، وتظل أولوية اللاعب هي الاستمرار في كرة القدم الأوروبية.

يذكر أن دي ماريا، قد انضم إلى يوفنتوس في صيف العام الماضي (2022) قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر صفقة انتقال حر.