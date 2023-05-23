تمكنت القوات البحرية والزوارق الملكية الأردنية مساء الاثنين، من انقاذ 26 سائحًا من الجنسية الفرنسية تعرضوا للغرق بعدما فقد الكابتن السيطرة على قارب سياحي كانوا على متنه في العقبة .

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات البحري بلاغًا عن فقدان قائد مركب سياحي السيطرة على قاربه، فتم تحريك طاقم بحري مكون من زورق السلامة العامة وزورق الإسعاف وزورق رد الفعل السريع.

ويُشار إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للسائحين الفرنسيين، كما تم قطر القارب داخل أحد المنتجعات السياحية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.

يُذكر أن مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر، تعد المدينة الشاطئية الوحيدة في أقصى جنوب الأردن، وهي مدينة سياحية يقصدها آلاف السياح من مختلف دول العالم كل عام.