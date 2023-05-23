كشفت دراسة أجريت في معهد سميدت للقلب بلوس أنجلوس أن النساء اللاتي عانين من مضاعفات الحمل، كارتفاع ضغط الدم أو الولادة المبكرة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية في سن أصغر من حياتهن، وأن المرأة التي تعرضت لحملين سلبيين تتضاعف لديها هذه المخاطر.

وأفادت الدكتورة ناتالي بيلو الباحثة الرئيسية في الدراسة: “تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التدخلات المتعلقة بنمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني قد تساعد في تقليل مضاعفات الحمل

وخلصت الدراسة إلى أن اللاتي تعانين من نتائج سلبية متكررة للحمل يتضاعف احتمال إصابتهن بالسكتة في سن متوسطه 45 عاماً، ما يعني ضرورة المتابعة الطبية الدقيقة بعد الحمل لصحة القلب والشرايين.