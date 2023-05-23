شاركت سيدة من جنوب أفريقيا، تجربتها المروعة؛ بعد مقتل طفلتها، وإصابتها هي بـ الشلل؛ بعد أن هاجمتها زرافة، في حديقة “كوليني جيم”.

وقالت نيكول بانوس أن الزرافة تصرفت للدفاع عن أبنائها عندما هاجمتهم فجأة، حيث كانت العائلة تستمتع بصباح جميل في الشمس، فيما فوجئت “نيكول” بصراخ رواد الحديقة عندما اقتربت الزرافة بشدة منها هي وأبنائها الصغار، وبينما كانت الصغيرة تجري أمسكت بها الزرافة وهاجمتها حتى الموت.

وفي تلك اللحظة “نيكول” سقطت بشدة على الأرض وفقدت الوعي وهي تحمي ابنها الآخر بين أحضانها، لتستيقظ في المستشفى على خبر وفاة الابنة، وإصابتها هي بالشلل إثر سقوطها.