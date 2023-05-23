أظهرت دراسة، إن النساء أكثر عرضة للوفاة بعد نوبة قلبية بمقدار مرتين من الرجال.

وقارنت الدراسة النتائج قصيرة وطويلة الأمد بعد احتشاء عضلة القلب لدى مجموعة من النساء والرجال، وفحصت ما إذا كانت الفروق بين الجنسين واضحة لدى النساء قبل انقطاع الطمث (أقل من 55 سنة) وبعده.

وقالت الدكتورة ماريانا مارتينو المشرفة على البحث من مستشفى غارسيا دي أورتا في البرتغال: “أظهرت نتائج هذه المجموعة من المرضى أنه خلال 30 يوماً من الإصابة باحتشاء عضلة القلب، توفيت 11.8% من النساء مقارنة بـ 4.6% من الرجال، بمعدل خطر 2.76 مرة”.

ووجدت النتائج أنه خلال 5 سنوات من الإصابة، توفي ما يقرب من ثلث النساء (32.1%) مقابل 16.9% من الرجال.

وتوصل البحث إلى أن لدى النساء احتمالية أعلى مرتين إلى 3 مرات من النتائج السلبية للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالرجال على المدى القصير والطويل، على الرغم من تلقي علاج الطوارئ في نفس الإطار الزمني مثل الرجال.

وقالت مارتينو: “تحتاج النساء إلى مراقبة منتظمة بعد الإصابة بنوبة قلبية، مع مراقبة صارمة لضغط الدم ومستويات الكولسترول والسكر بالدم، والإحالة إلى إعادة التأهيل القلبي”.