أوضحت تغريد العبري مستشارة اجتماعية و أسرية أن أغلب المشاكل الزوجية تكون مادية، مؤكدة أن الحساب البنكي المشترك هو الحل.
وقالت العبري:” الأزواج الذين يملكون حساب بنكي مشترك دليل على الاتفاق الكبير بينهم والانسجام ودليل على وجود نظرة مستقبلية ثاقبة وكذلك يكون لديهم وعي للادخار الذي تكون بحاجته هذه الأسرة”.
وأضافت ” الأزواج الذين لا يتبعون هذه الطريقة لا يعني أنهم غير ناجحين، ولكن قد لا يكون لديهم فكرة عن الموضوع بشكل كامل وأهمية هذا الحساب “.
#صباح_السعودية | بما أن أغلب المشاكل الزوجية تكون مادية.. متى يُصبح الحساب البنكي المشترك هو الحل؟ @tagreed6t6 | #قناة_السعودية pic.twitter.com/9oIC6P3ydt
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 23, 2023
#صباح_السعودية | يقولون "كل مشروك مبروك".. هل مشاركة الزوجين حساباتهم البنكية يوفر لهما حياة زوجية هانئة ومستقرة؟🤔 @tagreed6t6 | #قناة_السعودية pic.twitter.com/I1mLrBYopD
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 23, 2023
للمعلومية
عندنا في السعودية الرطجل يتوظف والمراة تتوظف لكن الرجل يدفع المهر ونفقات ليلة الزواج ونفقات توفير البيت والتاثيث وشهر العسل والنفقات على الزوجة واولادهما
وراتب الزوجة لنفسها فقط ثم تطالب الزوجة بالمساواة وتقول المراةمثل الرجل
ما عليه سعادة المستشارة
خلي الاستشارات هذه كلها واسمعي
كتلة المادة ثابتة الوزن في الفراغ المكافيء،
فالوزن المكافيء،وبحسب د محمد ماجد بخش في الفراغ المكافيء،هو المول وليس له علاقة بالعدد المسمى عدد أفوجادرو إلا إذا اعتبرناه ثابت فراغي أو ثقالي مغناطيسي
الذرات يا سعادة المستشارة في أي عنصر عند أعلى حالة تنافر وأقل حالة تجاذب تكون مكافئة فراغيا بمعنى أن وحدتها الثقالية المغناطيسية في الفراغ تكون مكافئة وإذا ثبتنا الحيوزات التي ننظر لها ستكون كل العناصر وبحسب د محمد ماجد بخش .. لها نفس الوزن!!