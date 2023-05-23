أوضحت تغريد العبري مستشارة اجتماعية و أسرية أن أغلب المشاكل الزوجية تكون مادية، مؤكدة أن الحساب البنكي المشترك هو الحل.

وقالت العبري:” الأزواج الذين يملكون حساب بنكي مشترك دليل على الاتفاق الكبير بينهم والانسجام ودليل على وجود نظرة مستقبلية ثاقبة وكذلك يكون لديهم وعي للادخار الذي تكون بحاجته هذه الأسرة”.

وأضافت ” الأزواج الذين لا يتبعون هذه الطريقة لا يعني أنهم غير ناجحين، ولكن قد لا يكون لديهم فكرة عن الموضوع بشكل كامل وأهمية هذا الحساب “.