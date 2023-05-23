دافع كريم الجزيري، وكيل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، عن الأخير بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم تدخله بحماية زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور من الهتافات العنصرية في المباراة التي أقيمت بين فريقهما وفريق خلال مباراة الفريق في استاد ميستايا الخاص بنادي فالنسيا، يوم الأحد الماضي.

وقال الجزيري :”بالنسبة لأولئك الذين يلاحقون بنزيما بدلاً من إدانة الأعمال الشنيعة، هل تريد أن يقفز كريم على الجماهير، أو يأخذ صافرة الحكم لإيقاف المباراة أو حتى جعل الشرطة توقف الإهانات العنصرية؟.. بالنسبة لي أنت أسوأ من العنصريين”.

يذكر أن الشرطة قامت باحتجاز 3 أشخاص على صلة بالهتافات العنصرية ضد فينيسيوس خلال مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا.