توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار على الرياض وأغلب المناطق نتيجة السحب الركامية الرعدية.

وقال العقيل إن هذه السحب غالبا يكون معها الرياح الهابطة التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأشار إلى استمرار فرص هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك فرصة جريان السيول على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح أن هذه الحالة الجوية سوف تنتهي يوم الخميس، محذرا من أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على المنحدرات الشرقية.