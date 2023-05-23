قررت لجنة التحكيم الإسبانية، استبعاد الحكم إيغناسيو إيغليسياس فيانويفا، الثلاثاء، عن مباراتيه المقبلتين، بعد طرد لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهة فالنسيا الأحد الماضي.

وكان من المقرر أن يكون الحكم المسؤول الرئيسي عن حكم الفيديو المساعد “الفار” في مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي الأربعاء، والمُساعد في مواجهة أتلتيك بلباو امام مضيفه أوساسونا الخميس.

وكان إيغليسياس فيانويفا مسؤولاً عن “الفار” خلال فوز فالنسيا 1-0 على ريال الأحد، حيث تعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية من مشجعي الفريق المضيف على ملعب ميستايا.

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