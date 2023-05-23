أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن وكالة الطاقة أثبتت أن لديها “موهبة خاصة في أن تكون مخطئة باستمرار”، كما قال إنه سيُبقي البائعين على المكشوف “متألمين”، ودعاهم إلى “الحذر”.

وأضاف: “المضاربون، كما هو الحال في أي سوق، موجودون ليبقوا، أبلغهم باستمرار بأنهم سيتألمون، لقد تألموا في أبريل، لست مضطرًا لكشف أوراقي، لكنني سأقول لهم فقط أن احذروا”.

وتابع سمو الأمير، خلال كلمة على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أن “أوبك+” لديها 3 أهداف وهي “اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل”.