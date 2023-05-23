أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حبه للمملكة العربية السعودية، وقوة العلاقات.

وخلال حضوره بطولة سلسة أرامكو ولقائه باتحاد الأندية السعودية في ولاية ‎فلوريدا، قال دونالد ‎ترامب: “أحب ‎السعودية.. وقيادتها أصدقائي وهم شعب عظيم”.

وانطلقت سلسلة بطولة أرامكو لفرق الجولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة نخبة من المصنفات الأوائل عالميا.