أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حبه للمملكة العربية السعودية، وقوة العلاقات.
وخلال حضوره بطولة سلسة أرامكو ولقائه باتحاد الأندية السعودية في ولاية فلوريدا، قال دونالد ترامب: “أحب السعودية.. وقيادتها أصدقائي وهم شعب عظيم”.
وانطلقت سلسلة بطولة أرامكو لفرق الجولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة نخبة من المصنفات الأوائل عالميا.
خلال حضوره بطولة سلسة أرامكو ولقائه باتحاد الأندية السعودية في ولاية #فلوريدا..
الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترمب: أحب #السعودية.. وقيادتها أصدقائي وهم شعب عظيم
عبر:@mohammedshami99 pic.twitter.com/zfRPKSCm5l
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2023
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