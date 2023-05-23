قال المهتم بعلم الفضاء، طارق فدعق، رائد الفضاء علي القرني سيجري تجربة الاستمطار.

وأضاف أن تجربة الاستمطار ستكون من أهم التجارب البيئية التي سيجريها رائد الفضاء، وفقا لقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن من بين التجارب التي سيتم إجرائها تجربة الطيران في منطقة انعدام الجاذبية،وتجربة أخرى متعلقة بالاحتراق.

يذكر أن ريانة برناوي وعلي القرني وصلا يوم إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء مهامهما البحثية.