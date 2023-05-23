وثق مقطع فيديو نادر استقبال ‎خادم الحرمين الشريفين الأسبق الملك فهد بن عبدالعزيز و ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مطار الحوية في ‎الطائف لأول رائد فضاء عربي مسلم الأمـير ‎سلطان بن سلمان في يوم 14 شوال عام 1405 هـ .

وشمل الاستقبال زميل الأمير سلطان ، المقدم عبدالمحسن البسام والفريق العلمي السعودي برئاسة د. عبدالله الدباغ وسط أهازيج فرق الرقص الشعبي.

ومنح ‎الملك فهد أوسمة رفيعة لجميع أعضاء الفريق العلمي السعودي وقلد الأمير سلطان بن سلمان وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في أرض المطار.