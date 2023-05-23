وثق مقطع فيديو نادر استقبال خادم الحرمين الشريفين الأسبق الملك فهد بن عبدالعزيز و الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مطار الحوية في الطائف لأول رائد فضاء عربي مسلم الأمـير سلطان بن سلمان في يوم 14 شوال عام 1405 هـ .
وشمل الاستقبال زميل الأمير سلطان ، المقدم عبدالمحسن البسام والفريق العلمي السعودي برئاسة د. عبدالله الدباغ وسط أهازيج فرق الرقص الشعبي.
ومنح الملك فهد أوسمة رفيعة لجميع أعضاء الفريق العلمي السعودي وقلد الأمير سلطان بن سلمان وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في أرض المطار.
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