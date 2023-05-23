قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إنه من النادر تحول الوباء إلى جائحة مثل تجربة كورونا.

وأوضح عسيري بمداخلة لقناة العربية، أن هناك تزايدا في أعداد الفيروسات التي قد تتحول إلى جوائح، مشيرا إلى أن الإنسان محاط بكميات كبيرة من الفيروسات.

وأضاف أن تلك الفيروسات قد تتسبب في أمراض معدية وتتسبب من وقت إلى آخر في حدوث أوبئة، مشيرا إلى أنه خلال العقود القليلة السابقة تزايدت تلك الفيروسات، ما يستوجب أن يكون العالم أمام مسؤولية الاستعداد بشأن ما يحدث.