كشف خبير التسويق الإلكتروني محمود فجال أن تجارة العطور الأكثر ربحاً وعائدها يأتي بعد وقت قصير.

وقال “فجال” خلال لقائه في برنامج “ياهلا” أن تكلفة العبوة مابين 35 إلى 40 ريال ويتم بيعها بمبلغ 220 حتى 250 ريال ، مشيراً إلى أنها تتطلب ميزانية في البداية 250 ألف ريال.

وأوضح أن هناك جوانب أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار منها تكلفة التسويق وإنشاء المتجر والموظفين والشحن وإلى آخره.