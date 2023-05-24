علق محترف النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز النصر على الشباب بنتيجة “3-2″ خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ28ش من بطولة دوري روشن على ملعب الأول بارك.

وقال كريستيانو رونالدو:” الدوري السعودي دوري قوي وليس بالسهل، ويحتاج إلى بعض اللاعبين وسيكون من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم”.

يذكر أن النصر رفع رصيده بعد هذه المباراة إلى النقطة 63 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 53 في المركز الثالث.