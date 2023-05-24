كشفت شركة ريف العطور عن توفر وظائف مبيعات برواتب تصل (8,000 ريال) بعدة مناطق.
المسمى الوظيفي:
– مُمثلة مبيعات (دوام كامل).
مناطق العمل:
– المنطقة الوسطى.
– المنطقة الشرقية.
– المنطقة الجنوبية.
الراتب:
– راتب يبدأ من (4,500 ريال) إلى (8,000 ريال).
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- ساعات العمل (8 ساعات).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):هنا
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