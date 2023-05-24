كشفت شركة ريف العطور عن توفر وظائف مبيعات برواتب تصل (8,000 ريال) بعدة مناطق.

المسمى الوظيفي:

– مُمثلة مبيعات (دوام كامل).

مناطق العمل:

– المنطقة الوسطى.

– المنطقة الشرقية.

– المنطقة الجنوبية.

الراتب:

– راتب يبدأ من (4,500 ريال) إلى (8,000 ريال).

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- ساعات العمل (8 ساعات).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد):هنا