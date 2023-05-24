كشفت شركة زهران للصيانة والتشغيل، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات الوظيفية (الإدارية، الهندسية، الفنية).

الوظائف:

– مدير تشغيل.

– مدير لوجيستي.

– مدير جودة.

– مهندس تكييف.

– مهندس مدني / معماري.

– مهندس كهرباء.

– مهندس أجهزة غير طبية.

– أمين مستودع.

– مهندس سلامة.

– مهندس إلكترونيات.

– مهندس ميكانيكا.

– مخطط.

– مراقب جودة.

– مراقب سلامة.

– فني ميكانيكا.

– فني كهرباء.

– فني مضخات.

– فني مدني.

– فني إلكترونيات.

متطلبات التوظيف:

– مؤهل علمي متوافق مع الوظيفة.

– شهادة الأوشا أو النيبوش لوظيفتي (مهندس السلامة / مراقب السلامة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في الوظيفة نفسها.

– عضوية في الهيئة السعودية للمهندسين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):هنا