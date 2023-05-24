كشفت شركة زهران للصيانة والتشغيل، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات الوظيفية (الإدارية، الهندسية، الفنية).
الوظائف:
– مدير تشغيل.
– مدير لوجيستي.
– مدير جودة.
– مهندس تكييف.
– مهندس مدني / معماري.
– مهندس كهرباء.
– مهندس أجهزة غير طبية.
– أمين مستودع.
– مهندس سلامة.
– مهندس إلكترونيات.
– مهندس ميكانيكا.
– مخطط.
– مراقب جودة.
– مراقب سلامة.
– فني ميكانيكا.
– فني كهرباء.
– فني مضخات.
– فني مدني.
– فني إلكترونيات.
متطلبات التوظيف:
– مؤهل علمي متوافق مع الوظيفة.
– شهادة الأوشا أو النيبوش لوظيفتي (مهندس السلامة / مراقب السلامة).
– خبرة لا تقل عن سنتين في الوظيفة نفسها.
– عضوية في الهيئة السعودية للمهندسين.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):هنا
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