كشفت شركة “جوجل” الأمريكية، عن برنامج Mobile VRP الجديد وهو برنامج مكافآت لرصد الثغرات الأمنية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، والذي يمنح مبالغ مالية لمن يعثر على الثغرات في التطبيقات المخصصة لتلك الهواتف.

وأكدت الشركة، أن الهدف من البرنامج يكمن في تسريع عملية العثور على الثغرات الأمنية وإصلاحها في تطبيقات أندرويد، سواءً تلك التي طورتها جوجل أو طورتها مختبرات Red Hot Labs بالتعاون معها.

وأشارت إلى أن المكافآت تُمنح فقط مقابل الثغرات الأمنية التي تسمح بالتنفيذ التعسفي للتعليمات البرمجية عن بُعد وبسرقة البيانات الحساسة، حيث ستتراوح المكافآت ما بين 7.5- 30 ألف دولار وفقاً لنوع الثغرات المُكتشف.