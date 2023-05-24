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الخيل غدر بصاحبه
الخيل غدر بصاحبه
منذ 1 ساعة
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التعليقات
ا
ابوفهد الحبلاني العنزي
عدد التعليقات : 6689
منذ 36 دقيقة
يادافع البلا الخيل غدر بصاحبه
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