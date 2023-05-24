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الاربعاء24 مايو

الخيل غدر بصاحبه

منذ 1 ساعة
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 6689 منذ 36 دقيقة

    يادافع البلا الخيل غدر بصاحبه

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