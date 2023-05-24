أكد باحثون أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا مهما في تقليل احتمال التعرض للإجهاض بشكل كبير.

واكتشف الباحثون أدلة على أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والحبوب الكاملة يقلل من خطر الإجهاض.

وخلصت المراجعة أن تناول كميات كبيرة من الفاكهة وحدها سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 61% في احتمال الإجهاض. وأولئك الذين تناولوا الخضار بكميات كبيرة انخفض لديهم خطر الإجهاض بنسبة 41%، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وبالنسبة إلى منتجات الألبان، فهناك انخفاض بنسبة 37%، و33% للحبوب، و19% للمأكولات البحرية والبيض.

وضاعف النظام الغذائي الغني بـ “الأطعمة فائقة المعالجة”، مثل بعض أنواع الخبز والكعك والنقانق والوجبات الجاهزة، من خطر الإجهاض.