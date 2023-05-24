كشفت شرطة ولاية ميشيغان الأمريكية عن مقطع فيديو سجلته لمطاردة طريفة بمشاركة رعاة بقر لعجل هارب في أحد الطرق السريعة شمال غرب مدينة ديترويت الأمريكية.

وبيّن المقطع لقطات راعي بقر يمتطي حصانه وثلاثة أشخاص في سيارتين وهم يطاردون بقرة تدعي “ليستر” في الحقول والغابات وحولها على طول الطريق السريع، وبمساعدة رجال الشرطة.

وأظهر المقطع أيضًا البقرة وهي تعبر الطريق وسط السيارات بينما هناك ثلاثة أشخاص يطاردونها لمحاولة الإمساك بها.

والجدير بالذكر أنه بعد مطاردة شاقة تمكن المطاردون من الإمساك بالعجل “ليستر” وربطه بحبل.