أوضح بدر سويدان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عرب سات، أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي “بدر- 8” في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال سويدان : “سيتم إطلاق القمر بعد 10 دقائق من الآن وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية”.
وأضاف: “القمر والصاروخ في موقعهما، وتحسنت الأجواء الجوية في الوقت الحالي، وسيتم الإطلاق اليوم، والقمر بدر 8 سيغطي المنطقة العربية وإفريقيا”.
فيديو | موفد #الإخبارية سهل الغانمي: لسوء الأحوال الجوية تأجيل إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" في ولاية فلوريدا الأميركية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/s7zzvPN9LU
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 24, 2023
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