أوضح بدر سويدان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة عرب سات، أنه تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي “بدر- 8” في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال سويدان : “سيتم إطلاق القمر بعد 10 دقائق من الآن وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وأضاف: “القمر والصاروخ في موقعهما، وتحسنت الأجواء الجوية في الوقت الحالي، وسيتم الإطلاق اليوم، والقمر بدر 8 سيغطي المنطقة العربية وإفريقيا”.