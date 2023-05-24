أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية (ثانوية فأعلى) بعدة مناطق، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف .
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي السلامة والأمان والجودة:
– دبلوم تقني أو درجة البكالوريوس في تخصص (سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– دورات متخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.
2- أخصائي تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- أخصائي المالية:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية).
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
4- مُنسق تسليم المنتجات:
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية لا تقل 4 سنوات.
– مهارات التواصل.
5- فني صيانة طائرات:
– دبلوم فني – يفضّل رخصة (A & P) أو شهادة إلكترونيات الطيران.
– رخصة أو شهادة فنية معترف بها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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