أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية (ثانوية فأعلى) بعدة مناطق، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف .

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي السلامة والأمان والجودة:

– دبلوم تقني أو درجة البكالوريوس في تخصص (سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.

– دورات متخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.

2- أخصائي تقنية المعلومات:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

3- أخصائي المالية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية).

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

4- مُنسق تسليم المنتجات:

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية لا تقل 4 سنوات.

– مهارات التواصل.

5- فني صيانة طائرات:

– دبلوم فني – يفضّل رخصة (A & P) أو شهادة إلكترونيات الطيران.

– رخصة أو شهادة فنية معترف بها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع