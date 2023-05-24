قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سيبقي البائعين على المكشوف “متألمين”، محذرًا إياهم، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف “أوبك +” لبحث سوق النفط.

وأضاف وزير الطاقة في جلسة عقدت في إطار منتدى قطر الاقتصادي: “أنا لا أقلق بل أفكر، أحافظ على وظيفتي بعدم القلق وأركز على التفكير، لذا لا أقلق بل اعتبر المضاربين كما هو الحال في كل سوق باقين فيها. واستمر بنصحهم بأنهم سيتألمون”.

وتابع: “تألموا بالفعل في شهر أبريل وليس علي أن اكشف عن أوراقي فلست لاعب بوكر، ولا أعرف كيف ألعب البوكر ولكني استلهمت ذلك في فيلم ما”

وجاء ذلك ردًا على سؤال محاورته في “منتدى قطر الاقتصادي” بالدوحة والذي قالت فيه : ” هل أنت قلق حيال البائعين على المكشوف؟ أو هل هناك ما يقلقك في السوق ؟