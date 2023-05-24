أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مستلم ملفات كثيرة في نادي النصر.

وقال الصرامي :” خلال اليومين الماضيين كان في شغل جامد لهز الثقة بالنصر وهز ثقة الرأي العام بنتائج النصر، اليوم النصر هزم النادي الذي بينه وبينه خصومة مكشوفة وواضحة”.

وأضاف “النصر بالثلاثة هزم “التكتل الثلاثي”، حيث أن الفريق قدم أحسن مباراة فنيا له منذ رحيل جارسيا ، ومع ذلك فإنه بعيداً جدا ولن يحصل على الدوري”.