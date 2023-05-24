اندلاع شجار عنيف بين ركاب في أحد المطارات.. فيديو

نشب شجار جماعي عنيف بالأيدي بين عشرات الرجال والنساء في مطار شيكاجو أو المعروف بمطار “أوهير الدولي” بولاية إلينوي الأمريكية.

وفي التفاصيل، بعد نزول الركاب من الطائرة وفي المبنى 3 من مطار شيكاجو بدأت الشجار بالأيدي بينهم حول الأمتعة، فيما ظهر حوالي 10 أشخاص يتصارعون، بما في ذلك زوجان من النساء يمكن رؤيتهن يتدحرجن على الأرض بعنف وينتزعن شعر بعضهن البعض ويوجهن اللكمات.

وأكدت شرطة شيكاغو، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 18 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 20 عاما في أعقاب الحادث”، فيما ذكر بيان من مطار أوهير الدولي: “السلامة والأمن هما دائما على رأس أولويات إدارة الطيران بشيكاجو (CDA)، نحن نعمل عن كثب مع جميع شركائنا الفيدراليين الموجودين في مطاري أوهير وميدواي الدوليين وإدارة شرطة شيكاجو لضمان سلامة الجميع عندما يكونون في منشآتنا”.