قررت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم تحويل اللاعب ساميت أكايدين للجنة الانضباط، بعد واقعة البصق على المصري محمود حسن (تريزيغيه)، خلال سجود الأخير على أرض الملعب.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة قيام أكايدين بالبصق نحو تريزيغيه، الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل عشر دقائق من النهاية، في المباراة التي انتهت بفوز فنربخشة 3-1 يوم الخميس الماضي.

فيما اعترض نادي فنربخشة على قرار الاتحاد التركي قائلاً في بيان عبر “تويتر”: “لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم”.

وأضاف: “إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئا بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح”.

وزعم أكايدين أنه لم يتعمد البصق على تريزيغيه، وكتب عبر حسابه في “تويتر” في وقت سابق: “أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرفي، وهذا تصرف يحدث مع الرياضيين”.