أوضح المطور العقاري خالد الجاسر أن رفع نسبة فائدة التمويل العقاري أدى إلى تقليل الطلبات على الإسكان.

وقال الجاسر :” هذا الأمر له الأثر الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة في ٢٠٣٠،لذلك كلما مضى وقت ما يجب مراجعة الخطة الموضوعة لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف ” مع التغيرات التي تحدث عالمياً يجب أن يكون هناك تغيرات سريعة تهدف إلى تعديل الخطة إلى المسار لتحقيق الأهداف المرجوة”.