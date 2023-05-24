أوضح المطور العقاري خالد الجاسر أن رفع نسبة فائدة التمويل العقاري أدى إلى تقليل الطلبات على الإسكان.
وقال الجاسر :” هذا الأمر له الأثر الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة في ٢٠٣٠،لذلك كلما مضى وقت ما يجب مراجعة الخطة الموضوعة لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف ” مع التغيرات التي تحدث عالمياً يجب أن يكون هناك تغيرات سريعة تهدف إلى تعديل الخطة إلى المسار لتحقيق الأهداف المرجوة”.
فيديو | المطور العقاري خالد الجاسر: رفع نسبة فائدة التمويل العقاري أدى إلى تقليل الطلبات على الإسكان
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— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 24, 2023
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