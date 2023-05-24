أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الأربعاء، منح الكويت شرف استضافة النسخة القادمة في ديسمبر 2024م رسميًا.

ويستضيف الكويت النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي المنعقد حاليا في الدوحة.

وقرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024، كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت، في حال تعذر إقامتها هناك.

وجدّد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة، مدتها أربع سنوات.