اعتبر نادي فالنسيا الإسباني معاقبته بغلق جزئي لمدرجاته إلى جانب الغرامة المالية، بعد أزمة قيام جماهيره بتوجيه إساءات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، غير عادلة.

وذكر فالنسيا في بيان حاد: يود فالنسيا إعلان عدم موافقته بشكل كلي وكذلك الإعراب عن استيائه من العقوبة غير العادلة وغير المتناسبة، التي فرضتها لجنة المسابقات على النادي وتتضمن الغلق الجزئي للمدرجات لخمس مبارياته.

وعوقب نادي فالنسيا بالغلق الجزئي لمدرجاته لخمس مباريات إلى جانب غرامة قيمتها 45 ألف يورو، إثر الإساءات التى وجهها مشجعوه لفينيسيوس خلال المباراة التي انتهت بفوز فالنسيا على ريال مدريد 1 – صفر يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.