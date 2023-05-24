طالب رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس ، بالعودة وتعهد بإصلاح كل ما تسبب في هروبه.

وقال ساويرس في تغريدته “ولاد بلدك عايزينك.. ارجع وهصلح كل اللي ضايقك”.

وكانت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس قد فوجئت باختفاء لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة الذي يبلغ من العمر 22 عامًا من مقر إقامة البعثة، وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتبين أن اللاعب ترك حقيبته في غرفته بشكل طبيعي ووضع ملابس قديمة عليها فيما اكتشفت البعثة غيابه واختفاءه، وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه.