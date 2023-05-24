طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مشروع مقترح للائحة التنظيمية لسفن الكروز على منصة “استطلاع”.

وفيما يلي أبرز ما ذكرته الهيئة في اللائحة:-

حقوق الركاب

ذكرت اللائحة أن من حق الركاب على المشغل الحصول على مستوى الخدمة المتوقع من مشغل الرحلات البحرية الدولية من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة في تشغيل الرحلات البحرية، والحصول على المعلومات الصحيحة، والحصول على الخدمة بالسعر المعلن، والحصول على ضمان جودة الخدمة، وجودة التجربة، وكذلك معالجة شكواه عن طريق القنوات الرسمية التي يتم تحديدها من خلال الهيئة.

محظورات

شددت اللائحة على المشغل بعدم إعاقة أو تقييد الوصول إلى أي قناة ملاحية أو مساعدة ملاحية أو الملاحة الآمنة لأي سفينة أخرى، وحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع، وحظر الإرساء في النطاق الجغرافي، وحظر إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة.

وأكدت أنه لا يجوز إرساء أو تسيير سفن الكروز في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات، كما حظرت القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات أو جميع أنواع الزيوت.

التزامات على الركاب

بينت الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الركاب ومنها توفر هوية وطنية، أو إقامة أو جواز سفر أو تأشيرة سارية المفعول، وتجنب أي صور في المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.

وشددت على الركاب بالالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام ومراعاة الآخرين، والالتزام بإرشادات الأمن والسلامة وتعليمات حماية البيئة البحرية، كما يجب على الركاب تقديم دليل طبي يثبت اللياقة للسفر في حال طلب المشغل ذلك.

وشملت الالتزامات إلزام مشغلي سفن كروز بعدم السماح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا بالنزول أو الصعود لسفن كروز دون وجود راكب بالغ معهم، وعدم السماح بتشغيل سفينة سياحية “كروز” ما لم يكن لدى السفينة السياحية والمشغل التصاريح والتراخيص اللازمة بموجب هذه اللوائح.