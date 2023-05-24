أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم الأربعاء تسجيل “جبل عكمة” في سجل “ذاكرة العالم” التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويعتبر هذا إنجاز سعودي جديد يضاف بإدراج موقع آخر في محافظة العلا ضمن قوائم (اليونسكو)، بعد إدراج مدينة الحجر التاريخية في العلا في العام 2008 ضمن قائمة التراث العالمي كأول موقع سعودي في القائمة، وتسجيل محمية “حرة عويرض” في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) العام الماضي.

ويعد “جبل عكمة” أحد أبرز المواقع التاريخية في محافظة العلا، والذي يصنف كأكبر المكتبات المفتوحة في الجزيرة العربية؛ كونه يضم المئات من النقوش الأثرية والمنحوتات الحجرية التي تم تدوينها منذ آلاف السنين على امتداد الجبل في عصور وحضارات مختلفة.

ويعد “جبل عكمة” أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن “مخطط رحلة عبر الزمن”، حيث سيجسد من خلال موقع الجبل تلاقي الطبيعة والتاريخ معاً في أرض العلا، وفق مشروعات لتطوير البيئة الطبيعية الثقافية، وإبراز العمق الثقافي.