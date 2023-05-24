كشفت الملكة رانيا العبدالله، زوجة ملك الأردن، عن الوعد الذي قدمته للملك الراحل الحسين بن طلال قبل وفاته.

وأوضحت الملكة رانيا أن الوعد يتعلق بابنها الأمير الحسين، ولي عهد المملكة الأردنية، وذلك خلال كلمتها التي ألقتها أمام الحضور في حفل الحناء الذي أقامته احتفالاً بخطيبة ابنها الآنسة رجوة.

وقالت الملكة: “قبل وفاة الملك، وعرفنا إنه مريض، أنا وعدته وعد، قلت له إن حسين راح يتربى كيف ما بدك، فلا تقلق”، مضيفة: “اليوم بتطلَّع على حسين بشوف أمامي شاب جندي شجاع، واثق من نفسه، وقوي، بشوف كيف بالظبط زي أبوه، وفي أسلوب تعامله مع عروسته وعُرسه، كيف حابب أن هذا العُرس يكون بمشاركة أردنية، ليس فقط بالاحتفالات، بل بالتحضيرات أيضاً”.

واستكملت: “هنا اطمَّنت أنه فعلاً شاب هاشمي، واعي، عارف أنه منكم وإليكم، وهنا أستطيع أقول للملك الحسين الحمد لله إني وفيت بوعدي إن شاء الله”.

وتابعت: “وإن شاء الله يكون راضي، وإن شاء الله كلكم تكونوا راضين”، وحرصت كذلك على تقديم التهنئة للعروسين قائلةً: “ألف مبروك لنا جميعاً، لأنها فرحتكم قبل أن تكون فرحتي”.