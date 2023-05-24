نبه المركز الوطني للأرصاد بتقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة، وذلك من بعد غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، بالإضافة إلى جريان للسيول وتساقط للبرد، وذلك في مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة وتبوك خلال الفترة من الجمع وتزداد شدتها من الأحد حتى الثلاثاء.

وأضاف أن المناطق المتأثرة تشمل الجوف والحدود الشمالية بالتقلبات نفسها يوم السبت وتزداد شدتها يومي الإثنين والثلاثاء.

وتوقع المركز تأثر كل من الرياض والقصيم وحائل ونجران وبعض الأجزاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأمطار رعدية ورياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة تثير الغبار والأثرية.