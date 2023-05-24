أجرى رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اتصالا لاسلكيا مع مجموعة من الطلاب، باستخدام ترددات هواة الراديو “Amateur Radio” خلال مرور محطة الفضاء الدولية فوق المحطة الأرضية بالعاصمة الرياض، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للفضاء، بالشراكة مع وزارة التعليم وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبالتعاون مع الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، بهدف المشاركة في توعية الطلاب بالمعارف العلمية وتغذية فضولهم نحو الفضاء وإلهامهم بتقنيات المستقبل.

وخلال الاتصال تحاور الطلاب مع رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، حيث أجاب الرائدان عن أسئلتهم حول طرق العيش في الفضاء وروتين الحياة اليومية على متن محطة الفضاء الدولية، كما شاركوهم عددا من المعلومات التي عايشوها بأنفسهم، وكذلك مشاعرهم خلال الرحلة.

واستخدمت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي إشارة النداء الخاصة بالمملكة HZ0ISS ، من خلال تقنية الاتصال الراديوي التي تستخدم الترددات العالية جدا (VHF) المخصصة لهواة الراديو، والتي تعمل عبر اتصال إرسال واستقبال بالنمط الصوتي بين محطة أرضية ومحطة الفضاء الدولية لدى عبورها فوق المحطة الأرضية، وبالتنسيق مع منظمة ARISS .