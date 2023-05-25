لفتت أميرات العائلة المالكة الأردنية الهاشمية الأنظار، خلال ظهورهن في حفل حناء الآنسة رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين.

وتابع آلاف الأشخاص حول العالم حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا احتفالاً بخطيبة ابنها مع اقتراب موعد الزفاف.

وضم الحفل العديد من النساء من أنحاء المملكة الأردنية، وعائلة العروس بالإضافة إلى حضور لافت للعديد من أميرات الأردن.

وحضرت الأميرة منى، والدة الملك عبدالله الثاني، والأميرة سلمى والأميرة إيمان، ابنتا الملكة رانيا، والأميرة عالية بنت الحسين، وابنة أخيها الأميرة جليلة بنت علي بن الحسين، والأميرة زين بنت الحسين وابنتها جمانة، وأيضاً زين الشرف، ابنه الأميرة بسمة بنت طلال، بالإضافة إلى حضور الأميرة عائشة بنت الحسين.