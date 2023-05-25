تحدثت فيّ الجعيد، أول كفيفة سعودية في البطولات القتالية، عن بداياتها مع رياضة الجودو والصعوبات التي واجهتها.

وأوضحت “في الجعيد” خلال برنامج “سيدتي” أنها كانت تحب تجربة كل شيء في طفولتها من بينها رياضة الجودو.

وقالت: “نادي جامعة الملك سعود نزل إعلان أنهم طالبين طالبات من ذوي الإعاقة البصرية وكانت هذه نقطة البداية وكملت وحققت الإنجازات فيها الحمدلله”.

وأشارت إلى أن الفريق بالكامل من الكفيفات حيث أن القوانين مختلفة في المنافسات، مضيفة: “كنا 11 لاعبة وجميعنا طالبات في جامعة الملك سعود”.

فيّ الجعيد – أول كفيفة سعودية في البطولات القتالية : الفريق بالكامل من الكفيفات لأن القوانين مختلفة في المنافسات@F00ay511_f#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PIKaiVf4M3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 24, 2023