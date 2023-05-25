قال المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن مركز التحكيم إذا كان قد طلب نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، ولم يكن هناك سؤال عن بداية ونهاية معسكر المنتخب يُستنتج من ذلك أن هيئة التحكيم تذهب مع وجهة نظر نادي الهلال واتحاد القدم في هذه القضية.

وتابع خلال مداخلة مع برنامج “برا الـ 18″ : ” لو كانت هيئة التحكيم سوف تستثني أيام معسكر المنتخب من عقوبة محمد كنو كما يطالب النصر فمن المنطقي كانت سألت أيضاً عن بداية ونهاية معسكر المنتخب” .

وأضاف : أن ذلك يؤدي إلى أن تطبق لائحة الاحتراف والتي تقول أنه ما لا يحتسب ضمن عقوبة كنو هي فقط مدة ما بين الموسمين أما إيقاف الدوري لاستعداد المنتخب هذا محسوب من ضمن عقوبته .