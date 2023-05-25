قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني إن تناول القهوة بنسبة قليلة مفيد يعقبه شعور بالراحة ، يمتد عدة ساعات بسبب تأثير الكافئين على الجهاز العصبي المركزي ، ولذلك فإن شرب فنجان قهوة بعد الطعام يساعد على الهضم . وتزيد القهوة في النشاط العقلي . والقهوة إذا شربت كميات كبيرة منها فإنها تصبح ذات تأثير سلبي ، فتثير الجهاز العصبي ، وتخلق مضايقات شديدة وأرقا دائما ، ورجفة في اليدين ، وخفقانا في القلب ، واضطرابات في الجهاز الهضمي.

وتابع جابر القحطاني: تفيد القهوة المصابين بهبوط ضغط الدم ، وذوي الهضم الكسول ، وفي الحالات التي يحتاج فيها الجسم إلى شراب منبه . وتمنع القهوة عن ذوي الضغط الدموي العالي ، ومرضى القلب والعصبية والأطفال . ويجب أن يخفف من شرب القهوة من بعد سن الأربعين ، فلا يؤخذ في النهار أكثر من فنجانين . يرى الأطباء أن البن المحمص كثيرا أفضل من المحمص قليلا.

وأشار: القهوة ( البن ) يمكن أن تزيد من إخراج الكالسيوم والمغنيسيوم من الجسم ، وكذلك زيادة الكوليسترول وبالأخص ( LDL ) كما أن زيادة استعمال القهوة قد تزيد من الاصابه بالكوليسترول الضار .

وتتعارض مع أمراض الشرايين ، الاضطرابات المخية ، ومع السرطان ، ومع التوتر ، ومع القرح المعدية والمعوية ، ومع أمراض القلب ، ومع الكوليسترول ، ومع فرط نشاط الغدة الدرقية ، ومع أمراض الكلى