أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توافر وظائف إدارية وقانونية وصحية، لحملة (الدبلوم فأعلى) للعمل في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة (منها وظائف لا تشترط الخبرة).

أماكن العمل: (الرياض، تبوك، بيشة، الجوف، الأحساء، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، أبها، حائل، حفر الباطن، نجران، القريات، عرعر، الطائف، جازان، الدمام، القصيم).

وحول الوظائف:

– أخصائي قانوني.

– أخصائي عقود ومنافسات.

– أخصائي موارد بشرية.

– طبيب عام.

– طبيب نائب أسرة.

– طبيب نائب جلدية.

– طيب نائب عيون.

– طبيب نائب نفسية.

– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي تمريض.

– فني تمريض.

– فني مساعد طبيب أسنان.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م، موضحة أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي:هنا