أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توافر وظائف إدارية وقانونية وصحية، لحملة (الدبلوم فأعلى) للعمل في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة (منها وظائف لا تشترط الخبرة).
أماكن العمل: (الرياض، تبوك، بيشة، الجوف، الأحساء، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، أبها، حائل، حفر الباطن، نجران، القريات، عرعر، الطائف، جازان، الدمام، القصيم).
وحول الوظائف:
– أخصائي قانوني.
– أخصائي عقود ومنافسات.
– أخصائي موارد بشرية.
– طبيب عام.
– طبيب نائب أسرة.
– طبيب نائب جلدية.
– طيب نائب عيون.
– طبيب نائب نفسية.
– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.
– أخصائي تمريض.
– فني تمريض.
– فني مساعد طبيب أسنان.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م، موضحة أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي:هنا
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