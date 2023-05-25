قال استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، فهد باشراحيل، إن القُساح (Priapism) يعني استمرارية الانتصاب والصلابه لفتره طويله ممكن تصل الى ٤ ساعات وأكثر في ظل غياب مؤثر جنسي.

وأشار فهد باشراحيل: الأكثر عُرضه لهذه الحاله: المصابون بالأنيميا المنجليه او أمراض الدم الأخرى، وبعض الأدويه النفسيه،والمدمنين على الكحول او المخدرات، والجرعات الزائدة من المنشطات الجنسيه، وحالات مجهولة السبب.

وتابع: رجاءً توجه الى الطوارئ في أقرب وقت حتى لاتفقد الانتصاب الى الأبد وقد يصعب تركيب الدعامه لاحقًا وذلك بسبب حدوث تليفات شديده