تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫02827 مقابل الريال الواحد 0٫24823

الدولار: 3٫74970 مقابل الريال الواحد 0٫26669

درهم إماراتي: 1٫02110 مقابل الريال الواحد 0٫97933

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫76534

دينار أردني: 5٫28506 مقابل الريال الواحد 0٫18922

دينار كويتي: 12٫19473 مقابل الريال الواحد 0٫08200

دينار بحريني:9٫94498 مقابل الريال الواحد 0٫10056

الريال القطري: 1٫03000 مقابل الريال الواحد 0٫97088

الدرهم المغربي: 0٫36787 مقابل الريال الواحد 2٫72100

الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24063