أعلنت عملاقة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس عن السلسلة الليلية ” Night Series” الجديدة لثلاثة موديلات هي مايباخ و GLS و EQS .

وتتميز الفئة Sو EQS SUV عليها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة حيث ستحذو حذوها GLS في بداية عام 2024، كما سيتم تقديم أحذية رياضية وحقائب ونظارات مطابقة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V12 القوي، وستتوفر سيارة السيدان فائقة الفخامة أيضًا بتشكيلة من التشطيبات باللون الأسود والرمادي والأبيض، وعناصر من الكروم المعدني الداكن ، ولمسات من الذهب الوردي في المصابيح الأمامية .

تحتضن سيارات الدفع الرباعي GLS و EQSأيضًا الجانب المظلم مع عناصر خارجية من الكروم الأسود، بالإضافة إلى مع الذهب الوردي. من الصعب تفويت نفس التصميم الفخم للعجلات.

والجدير بالذكر أن مرسيدس-مايباخ تعتزم توسيع تشكيلتها لإضافة عضو رابع على شكل سيارة SL Roadster.