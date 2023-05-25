تلجأ العديد من السيدات إلى الوصفات الطبيعية من أجل التخلص من الكلف الذي غالباً ما يصيب الوجه وبعض مناطق الجسم المعرضة للشمس باستمرار.

يملك الباذنجان مفعول في الحفاظ على صحة البشرة، ويساعد كذلك في تفتيح المناطق المصابة بالكلف، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين E، ومضادات أخرى للأكسدة.

وطريقة استخدامه هي كالآتي:

1. يقطع الباذنجان إلى شرائح بسماكة ربع إنش لكل شريحة.

2. تفرك المناطق المصابة بالكلف بهذه الشرائح، لمدة ٢-٣ دقائق.

3. يترك عصير الباذنجان على المنطقة لمدة ١٥ دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ.

4. تكرر الوصف كل يوم لغاية الحصول على النتيجة.