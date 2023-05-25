أعلن رئيس هيئة قناة السويس، منذ قليل، أن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 خلال عبورها للقناة قادمة من المملكة ومتجهة إلى مصر.

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من المملكة ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190مترا، وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن، فيما ذكر رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة.

وأشار إلى أنها شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن و القاطرات السويس 1 والسويس 2، بقوة شد 75 طن لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال اجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

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